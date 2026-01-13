Alınan ilk bilgilere göre Gazipaşa Atatürk İlkokulu’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine okul yönetimi tarafından öğrenciler kısa sürede binadan tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayda herhangi olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatırken, okulda eğitim-öğretime geçici süreyle ara verildiği bildirildi.