Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik markası Pusula Maraş, gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine ve sanatsal yönlerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla yeni bir etkinliğe daha imza atıyor. Bu kapsamda, gençlere yönelik resim atölyesi düzenlenecek. Sanata ilgi duyan gençleri bir araya getirecek etkinlik, 16 Ocak Cuma günü Cemile Akkoyun Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek. Atölye çalışması saat 16.00’da başlayacak.

18 – 30 Yaş Arası Gençlere Yönelik

Resim atölyesi, 18 ile 30 yaş aralığındaki gençlerin katılımına açık olacak. Kontenjanla sınırlı olarak düzenlenecek etkinlikte, katılımcıların hem teorik hem de uygulamalı çalışmalarla sanatsal becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Başvurular Çevrimiçi Alınıyor

Atölyeye katılmak isteyen gençler, başvurularını çevrimiçi olarak gerçekleştirebiliyor. Başvurular, kahramanmaras.bel.tr/duyuru internet adresinden yapılabiliyor.