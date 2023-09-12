Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan kontrollerde kent gelesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve yakalanan 7 kişi tutuklandı.

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Ayrıca, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 55 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. 14 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeğinin ele geçirildiği denetimlerde trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 161 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 78 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.