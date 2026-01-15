Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümüne özel bir yarışma düzenleyecek. Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliğiyle 8 Şubat Pazar günü şehir merkezinde oryantiring yarışması düzenlenecek.

Şehrin tarihine damga vuran bağımsızlık mücadelesi, bu kez sporcuların yön bulma becerilerini sergileyeceği oryantiring yarışmalarıyla yeniden hatırlanacak. Hem milli mücadelenin ruhunu yaşatacak hem de sporun dinamizmini şehre taşıyacak olan oryantiring yarışmalarında Türkiye’nin dört bir yanından gelen yarışmacılar Kahramanmaraş’ın özgürlük mücadelesini simgeleyen direniş ruhunu yerinde tatmış olacak.

8 Farklı Kategoride Yarışmalar, Dereceye Girenlere Ödül

12 Şubat 1920’de yazılan kurtuluş destanının spor aracılığıyla genç nesillere aktarılacağı oryantiring yarışmalarında sporcular 8 farklı yaş kategorisinde yarışacak. Yarışmalarda birinci olan sporculara 7 bin 500 TL, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye ise 2 bin 500 TL para ödülü verilecek.

Yarışmaya Kayıtlar Başladı

Kahramanmaraş’ın 106 yıl önceki kahramanlık destanının sporla kutlanacağı özel etkinliğe başvurular başladı. Yarışmalara Türkiye’nin dört bir yanından 15 yaş üzeri vatandaşlar katılım sağlayabilecek. Başvurular KAHRAMANMARAŞ ORYANTİRİNG YARIŞMASI BAŞVURU FORMU adresinden çevrimiçi yapılabiliyor. Başvurular 4 Şubat Çarşamba günü saat 18.30’da son bulacak.