Olay, Kahramanmaraş’ın işlek caddelerinden birinde bulunan otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, bir araç sürücüsü otobüs durağına aracını park etti. Bu durum, durağa yanaşmak isteyen özel halk otobüsü şoförünün tepkisine neden oldu. Yolcu almak için durağa yaklaşamayan otobüs şoförü, araç sahibinden aracını kaldırmasını istedi.

Aralarında başlayan sözlü tartışma, kısa süre içinde kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu.



Bu olay, Kahramanmaraş’ta sıkça yaşanan otobüs duraklarına park etme sorununun ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle işlek caddelerde ve otobüs duraklarının bulunduğu bölgelerde yapılan hatalı parklar, toplu taşıma araçlarının seferlerini aksatmakla kalmıyor, aynı zamanda sürücüler ve yolcular arasında gerginliğe de neden oluyor.

Yetkililer, otobüs duraklarına park edilmemesi konusunda uyarılarda bulunarak, vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti. Hatalı park yapan araçlar için cezai işlemler uygulanacağını belirten yetkililer, bu tür olayların tekrarlanmaması için trafikte kurallara uyulmasının önemine vurgu yaptı.

Bu olay, otobüs duraklarına park etmenin sadece bir trafik ihlali olmadığını, aynı zamanda toplu taşıma hizmetlerini ve kamu düzenini de olumsuz etkilediğini bir kez daha gösterdi. Vatandaşların bu konuda daha bilinçli hareket etmeleri, benzer olayların yaşanmasının önüne geçebilir.