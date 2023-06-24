Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Çalışmalarında Asfalt Serimi De Başladı Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Çalışmalarında Asfalt Serimi De Başladı

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Kuzey Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle aydınlatma direğine çarptı. Kazada her hangi bir yaralanma olmaz iken maddi hasar oluştu.