Edinilen bilgilere göre; Onikişubat ilçesi Ahmet Uncu Caddesi’nde 19 yaşındaki ehliyetsiz sürücü F. B.idaresindeki 46 BR 677 plakalı otomobille seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil güzergah üzerinde yer alan işyerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle paramparça olan otomobilde bulunan 5 kişi araçta sıkıştı. Çevresellerin İhbarı üzerine bölgeye çok satışa sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kurtarma ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar sürücü F.B., Z.G (14), H.B (14), O.F.K (14) ile A.K.B (14) kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Kaan Biricik hayatını kaybederken, H.B ile Ö.F.K’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sürücü F.B ve Z.G’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.