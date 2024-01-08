Kahramanmaraş'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil park halindeki araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. 

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Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesi Şeyh Adil Mezarlığı kavşağında meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, Kent merkezinden Gaziantep istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, yolun çevresindeki dükkanların olduğu bölgedeki park halinde bulunan araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle park halindeki araca çarpan otomobil içerisindeki iki kişi yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bölgede çok sık kaza olduğuna dikkat çeken çevre sakinleri, gerekli tedbirlerin alınmasını talep etti. 

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Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt