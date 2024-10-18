Kahramanmaraş’ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Rıza Mustafa Aksu, 46 AEY 906 plakalı aracıyla Göksun’dan Kahramanmaraş il merkezine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yolun sağ tarafına takla atarak durabildi.

Kaza sonucu sürücü Rıza Mustafa Aksu yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Resul Kök ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ancak Resul Kök, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.