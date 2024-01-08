Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde sürücüsü kontrolünü kaybettiği otomobiliyle tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Göksun karayolu üzerinde yer alan Edebiyat Yolu tünellerinde Z.G yönetimindeki otomobiliyle seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ile yanında bulunan eşi G.G ağır yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 6 çocuk annesi G.G hayatını kaybederken, ağır yaralı eşi kentteki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.