Kahramanmaraş’ta sürücüsü kontrolünü kaybettiği otomobil ile uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesinde M.A yönetimindeki aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek 15 metrelik uçuruma sürüklendi. Taklalar atarak ancak durabilen araçtakilerin imdadına ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yetişti. İlk etapta aracın sürüklenmesini önleyen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR