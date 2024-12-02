Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen “Engelsiz Sivil Toplum Buluşması” programına katıldı.

Şairler Tepesi’nde Vali Yarımcısı Muhammet Akın, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt’un da yer aldığı buluşmada; engelsiz sivil toplum kuruluşu temsilcileri, özel gereksinimli bireyler ve sporcular ile bir araya gelen Başkan Fırat Görgel, katılımcılarla yakından ilgilenerek sohbet etti.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, bu alanda büyükşehir belediyesinin verdiği destekleri anlatarak sözlerine şöyle devam etti:

“Göreve geldiğimiz günden itibaren özellikle Engelsiz Kahramanmaraş hedefiyle özel gereksinimli vatandaşlarımız için ayrı bir çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda 7 aylık süre zarfında özel gereksinimli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalyeden, akülü araca, hasta yatağından yürüteç ve beyaz bastona kadar 364 medikal malzeme desteğimiz oldu. Engelli servis araçlarımız, vatandaşlarımızın 7/24 hizmetinde. Vatandaşlarımız ne zaman nereye gitmek isterse yanlarındayız. Evde bakım hizmetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Kişisel bakım ve ev temizliğinin yanı sıra yemek servisimiz de düzenli bir şekilde sürüyor. Engelli hemşehrilerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak kurslarımız devam ediyor. Gerek engelli vatandaşlarımız gerekse çok kıymetli ailelerimiz için psikososyal desteklerimizi artırarak sürdürüyoruz. Toplu taşımada, hizmet binalarımızda ve kavşaklarımızı engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygun hale getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Yine çeşitli farkındalık programlarıyla engelli vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz” cümlelerini kaydetti.

Özel gereksinimli vatandaşlara yönelik hayata geçirilen projelerden bahseden Başkan Fırat Görgel, “Bu çalışmalara ilave olarak bu dönemde Engelsiz Kahramanmaraş hedefine daha da yaklaşmak için yeni işler yapmak istedik ve ekibimizle güzel bir çalışma ortaya koyduk. Engelsiz Şehirler hedefinde Kahramanmaraş’ı Türkiye’ye örnek bir seviyeye çıkaracak yeni çalışmalarımızı hayata geçirdik. 50 Milyon TL’lik yatırımla Engelsiz Yaşam Merkezi’mizi tamamladık. İçerisinde çeşitli atölyeler ve destek faaliyetlerinin yürütüleceği tesisimiz tam erişilebilir belgeli. İnşallah kısa süre içerisinde de hizmete alacağız. Bu tesis içerisindeki yeniliklerden biri de Medikal Malzeme Tamir Atölyesi. Burada gerek şehrimizdeki gerekse civar şehirlerimizdeki engellilerimize teknik destek sağlayacağız. Araçların, teknik ekipmanların bu atölyede tamir ve bakımı gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.

“Engellilerimize Desteklerimizi Artırarak Sürdürüyoruz”

Başkan Fırat Görgel açıklamalarının devamında, “Engelli Destek Merkezi (ENDES) kurduk. Bu merkezimiz engelli istihdamı oluşturma hedefiyle işverenle engelli vatandaşlarımızı bir araya getiriyor. Geçtiğimiz günlerde de yaklaşık 250 engelli vatandaşımızın katılımıyla ilk buluşmamızı gerçekleştirdik. Hedefimiz ENDES ile engelli istihdamına katkı sağlamak. Medikal malzeme desteğimizde çeşitliliği daha da artırıyoruz. İşitme engelli anneler için titreşimli bebek telsizleri, kumandalı hasta yatakları gibi malzemelerimizi ihtiyaç duyan hemşehrilerimize sağlayacağız. Özel Eğitim Okullarına materyal desteği sağlıyoruz. Ulaşım filomuza katacağımız tüm otobüsler engellilerimizin kullanımına uygun olacak. Ayrıca kavşaklarımızdaki sesli sinyalizasyonları da artırıyoruz” cümlelerini kaydetti.

“11 Yeni Projemiz Özel Gereksinimli Vatandaşlarımıza Hayırlı Olsun”

Özel gereksinimli vatandaşlara yönelik 11 yeni projenin hayata geçirildiğini belirten Başkan Görgel, “Engelsiz Sanat Atölyelerimizi başlattık. Yine bu çalışmamızla aynı doğrultuda şehrimizin ilk Engelsiz Orkestrasını kurduk. İnşallah Kahramanmaraş’ta sanatta da engel yok diyeceğiz. İlave olarak Çölyak hastalarımız için rutin bir şekilde özel gıda paketi desteğimiz olacak. Buna da hızlıca başlıyoruz. Açıkladığımız bu 11 yeni çalışmanın özel gereksinimli hemşehrilerimiz ve aileleri ile şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Hep Birlikte Daha İyi Kahramanmaraş’a”

Daima özel gereksinimli vatandaşların yanında olduklarını ve desteklerin artarak devam edeceğini açıklamalarına ekleyen Görgel, “Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi biz bir arada oldukça, birbirimize daha da sıkı sarıldıkça, birbirimizi daha da fazla gözettikçe ayağa kalkmamız daha da hızlı olacak ve oluyor da inşallah. Kahramanmaraş’ı, şehircilikte, ulaşımda, tarımda, sanayide, eğitimde, sporda ve sosyal belediyecilikte en iyi konumlara birlikte taşıyacağız” diye konuştu.

Program özel gereksinimli vatandaşların söz almasıyla devam ederken hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.