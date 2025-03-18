KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, deprem bölgesindeki şehirlerin yeniden yapılanmasına destek sağlayacak "Yerel kamu hizmetleri için katılımcı, kapsayıcı ve yeşil iyileştirme projesi" (PACE) tanıtım toplantısı düzenlendi.

Onikişubat Belediyesi konferans salonunda düzenlenen tanıtım toplantısında, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Ahmet Hakan Atik, depremden etkilenen yerel yönetimlerin hizmet sunum kapasitesini güçlendirmek istediklerini söyledi.

Sivil toplum ve iş dünyasının bu sürece aktif katılımını sağlamak, sosyo ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliği destekleyen projeler geliştirmek istediklerini anlatan Atik, Türkiye'ye sağlanan yardımların ihtiyaçlar doğrultusunda insanların hizmetine sunulmasını hedefleyen projenin tanıtımının Kahramanmaraş'ta yapıldığını kaydetti.

Atik, projeye Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Vilayetler Birliğinin paydaş olarak destek sağlayacağını, proje bütçesinin 13,5 milyon avro olduğunu anlattı.

Kahramanmaraş ile Hatay, Adıyaman ve Malatya ziyaretlerinin ardından depremden en çok etkilen illerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek istediklerini ifade eden Atik, yerel kamu hizmetleri için katılımcı, kapsayıcı ve yeşil iyileştirme projesinin, Avrupa Birliği fonları ile Alman Kalkınma ve İşbirliği Bakanlığının ortaklaşa finanse ettiği bütçeyle uygulanacağını kaydetti.