Olay, Maarif Mahallesi'ndeki yoğun bir caddede meydana geldi. İddialara göre, eşyalarını taşımak için bebek arabasını bir dükkanın önüne bırakan aile, içeriye girdikten kısa bir süre sonra dışarı çıktığında bebek arabasının yerinde olmadığını fark etti. Durumu hemen çevredeki esnafa ve polise bildiren aile, güvenlik kameralarını incelediğinde büyük şaşkınlık yaşadı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir erkek ve bir kız çocuğunun etrafı kolaçan ettikten sonra bebek arabasının yanına yaklaştığı ve kimseye fark ettirmeden hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Görüntülerde, çocukların rahat tavırları dikkat çekerken, bebek arabasını alıp hızla gözden kaybolmaları olayın gündüz vakti yaşandığını ortaya koydu.

Ailenin şikayeti üzerine polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.