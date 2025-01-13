Kuzgun Mahallesi’nde açılacak Aslantaş-1 Kuyusu, bölgenin enerji potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyor.

Arar Petrol tarafından yürütülecek sondaj projesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın onayıyla gerçekleştirilecek.

Toplam 4448 metrekarelik bir alanda yürütülecek çalışmalar kapsamında, 1100 metre derinliğe kadar inilecek.

Modern teknolojilerle donatılmış ekipmanların kullanılacağı projede, petrol ve doğal gaz rezervlerinin tespit edilmesi hedefleniyor.

Aslantaş-1 Kuyusu için ayrılan toplam bütçe 27 milyon TL olarak açıklandı.

Bu yatırımla sadece yer altı kaynaklarının değerlendirilmesi değil, aynı zamanda bölge ekonomisine de önemli bir katkı sağlanması planlanıyor.

Projenin tamamlanmasıyla Kahramanmaraş, Türkiye’nin enerji sektörü için yeni bir merkez haline gelebilir.

Yetkililer, sondaj çalışmaları sırasında ekonomik değere sahip petrol veya doğal gaz rezervleri bulunması durumunda üretime geçileceğini belirtti.

Rezervlerin varlığı durumunda hem yerel istihdama katkı sağlanması hem de ülkenin enerji ithalatını azaltmaya yönelik önemli bir adım atılması bekleniyor.