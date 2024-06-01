Etkinlik, okulun geçmiş yıllarda mezun olan öğrencileri ile mevcut mensuplarını bir araya getirerek, anıların tazelenmesine ve eski dostlukların yeniden canlanmasına vesile oldu.

Etkinliğin açılış konuşmasını Okul Müdürü Bilal Yiğit yaptı.

Daha sonra Kahramanmaraş İmam Hatip Liseleri Gönüllüleri Derneği Başkanı Said Doğan imam hatiplerin öneminden bahsederek katılımcılara teşekkür etti.

Ardından söz alan mezunlar, kendi anılarını ve kariyer yolculuklarını paylaşarak öğrencilere ilham verdiler.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman’da bu tür etkinliklerin birlik beraberliği perçinlediğinin altını çizdi.

Pilav günü hatimler, dualar, ilahiler ve ezgilerle son buldu.

Kahramanmaraş Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin düzenlediği bu anlamlı etkinlik, birlik ve beraberlik duygularının pekişmesine katkı sağlarken, mezunlar arasında güçlü bir bağ oluşturmayı başardı.