Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, 21 Ekim 2024 - 28 Ekim 2024 tarihleri arasında kent genelinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı operasyonel faaliyetlerde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 65 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şahıs ve ikamet ile iş yerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 21 şahıs olmak üzere toplam 88 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan ve adli makamlara sevk şahıslardan 50’si tutuklanarak cezaevine konuldu.

Operasyonlar sırasında; 15,38 gram metamfetamin, 67,58 gram esrar, 35,23 gram sentetik kannabinoid, 1432 adet sentetik ilaç, 13 adet ruhsatsız tabanca ile 8 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 72 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 69 araca abartı egzozdan ve 470 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.