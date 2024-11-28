Olay, Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Rutin kontrol sırasında dur ihtarını dikkate almayan otomobildeki şahıslar, hızla kaçmaya çalıştı.

Motosikletli polis timlerinin hızlı müdahalesiyle araç kısa sürede yakalandı. Araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı ve yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken, uyuşturucu maddelerin kaynağı ve bağlantılarının tespiti için geniş çaplı bir inceleme başlatıldı. Bu olay, polisin uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Emniyet birimlerinin suçla mücadele çalışmaları kapsamında operasyonlarını sürdüreceği bildirildi.