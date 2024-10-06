B.G.'nin elindeki silahla tehditler savurması üzerine sağlık çalışanları masaların altına gizlenerek kendilerini korumaya çalıştı. O sırada bir güvenlik görevlisi hızlı bir müdahaleyle şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

Durumun polise bildirilmesiyle olay yerine gelen ekipler, B.G.’yi gözaltına aldı. Olay sırasında herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, sağlık çalışanları büyük korku yaşadı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olay anına ait cep telefonu görüntülerinde, sağlık çalışanlarının yaşadığı panik ve güvenlik görevlisinin şüpheliyi etkisiz hale getirme anları da yer aldı.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi içinde bir kadının pompalı tüfekle saldırı girişiminde bulunduğu anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elinde bulunan pakette bomba düzeneği olduğunu belirterek hastane içinde saldırı girişiminde bulunan 1979 doğumlu Türk vatandaşı B.G. isimli kadın, olay yerine intikal eden güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Şahsın bahsettiği kağıt çantanın ekiplerce yapılan gözlemlemede dıştan içinin göründüğü ve boş olduğu tespit edilmiştir. Şahısla ilgili yapılan araştırmada ve ifadesinde, psikiyatrik tedavi gördüğü ve kendisini iyi hissetmediğini, amacının kendisine zarar vermek olduğunu ve ikametine yakın olduğu için hastaneyi seçtiğini beyan etmiştir. Olay nedeniyle hastanede herhangi bir vatandaşımız ya da sağlık çalışanımız zarar görmemiştir. Şahıs gözaltına alınarak soruşturma sonucu mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecektir."

Editör: Yunus Firdevsoğlu