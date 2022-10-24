Kahramanmaraş'ta PTT’nin 182. Yıl Dönümü Düzenlenen Çeşitli Etkinliklerle Kutlandı.

Etkinlikler Kapsamında PTT Dulkadiroğlu Şubesinde Gişede Yanan 182'inci Numarada İşlem Gören Semra Çerçi’ Ye, 182. Yılın 182. Müşterisi Olmanın Şaşkınlığını Yaşadı.

Ptt Başmüdürü Harun Oğuzhanoğlu Tarafından Milli Mücadele Yıllarından Bugüne Pul Ve Zarfların Bulunduğu “Büyük Zaferin 100. Yılı” Hatıra Pul Seti Hediye Edildi.

Burada Konuşan Oğuzhanoğlu, PTT’nin Kuruluş Yıl Dönümü Dolayısıyla Gişeden Sıra Numarası Alan 182. Şanslı Müşteriye Güzel Bir Hediye Verdiklerini Belirti.

182. Vatandaş Olan Semra Çerçi İse Çalışmalarından Dolayı PTT’ye Teşekkür Etti.

Etkinliğe, Oğuzhanoğlu'nun Yanı Sıra, PTT Şube Çalışanları İle Vatandaşlar Katıldı.