Trabzon Caddesi'nde bulunan konut ve iş yerleri şekillenmeye başlarken, inşaat emekçileri hem oruç ibadetlerini yerine getiriyor hem de büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Zorlu çalışma koşullarına rağmen sahurdan iftara kadar geçen sürede fedakârca ter döken işçiler, şehirlerini yeniden ayağa kaldırmak için yoğun bir mesai harcıyor. Ramazan’ın manevi atmosferini hissederek morallerini yüksek tutan emekçiler, dayanışmanın ve azmin örneği olarak dikkat çekiyor.

Yeni Kahramanmaraş’ın inşa sürecine gece gündüz demeden katkı sağlayan işçiler, hem kendi emekleriyle hem de toplumun desteğiyle şehrin geleceğine umut oluyor. Ramazan ayında da süren bu özverili çalışmalar, bölge halkının takdirini kazanıyor.