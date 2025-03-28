KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin ramazan boyunca düzenlediği "İlçemde İftar Var" programı, Dulkadiroğlu ilçesindeki etkinlikle tamamlandı.

Farklı günlerde 11 ilçede düzenlenen iftar programlarına yüzlerce vatandaş katıldı.

Dulkadiroğlu'ndaki programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahi dinletileri ve çocuklar için kukla gösterisi ile gölge oyunları sunuldu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AA muhabirine, birlik ve beraberliğin pekiştiği bu özel günlerin tüm şehri daha güçlü hale getirdiğini söyledi.

Görgel, "İnşallah Rabb'im daha nice huzurlu, sağlıklı bayramlara ve ramazanlara bizi ulaştırır. Bir sonraki ramazan, inşallah çok daha sağlıklı, daha konforlu bir şehirde, Kahramanmaraş'ın yapım süreci sona ermiş olacak ve ramazanı hep birlikte burada yaşayacağız." dedi.

Ramazanda yaptıkları sosyal yardımları da anlatan Görgel, şunları kaydetti:

"Büyükşehir olarak ramazanda 100 milyon Türk lirası değerinde, vatandaşlarımıza destek paketimizi verdik. Emeklerimizle ilgili pazar desteği paketimizi açıklamıştık, onların yardımını yaptık. Yine her gün ilçelerimizde iftarlarımızı düzenledik, 20 bine yakın, her gün iftarı vatandaşlarımızla paylaştık. 630 bin vatandaşımızla ramazan ayında görüşme, iftar yaptık. Yani ramazanı Büyükşehir Belediyesi olarak dolu dolu yaşadık, Allah'a şükürler olsun."