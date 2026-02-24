Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş, Ramazan ayına özel etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. Gençlerin sosyal, kültürel ve geleneksel değerlerle buluşmasını amaçlayan programlar kapsamında bu kez “Osmanlı Şerbeti Yapımı Atölyesi” düzenleniyor.

Ramazan’ın manevi iklimini yaşatmaya yönelik faaliyetlerini sürdüren Pusula Maraş, gençleri hem eğitici hem de keyifli bir atölye çalışmasında bir araya getirecek. 26 Şubat Perşembe günü saat 13.00’da KAMEK binasında gerçekleştirilecek etkinlikte katılımcılar, Osmanlı mutfağının asırlık lezzetlerinden biri olan şerbetin yapımını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı bulacak.

Geleneksel Lezzetler Gençlerle Buluşuyor

Atölye çalışmasında, Osmanlı döneminde saray ve halk mutfağında önemli bir yere sahip olan şerbet kültürü ele alınacak. Katılımcılara şerbetin tarihçesi, kullanılan doğal malzemeler ve doğru yapım teknikleri hakkında bilgiler verilecek. Uygulamalı eğitim sayesinde gençler, kendi şerbetlerini hazırlayarak Ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlarından birini deneyimleme imkânı elde edecek.

Başvurular Çevrimiçi Alınıyor

Kontenjanla sınırlı olarak planlanan etkinliğe 17 – 35 yaş aralığındaki gençler katılım sağlayabilecek. Atölye için başvurular çevrimiçi olarak alınmaya başladı. Katılmak isteyen gençler, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2026/02/24/pusula-maras-osmanli-serbeti-yapimi-atolyesi internet adresi üzerinden başvuru yapabilecek.