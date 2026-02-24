Edinilen bilgiye göre olay, Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana geldi.

Seyir halindeki bir otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alevler yükselmeye başladı.

Sürücünün durumu fark ederek aracı durdurmasının ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın, çevredeki diğer araçlara ve tesis alanlarına sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayda can kaybı veya yaralanmaya yaşanmadığı öğrenildi.

Güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.