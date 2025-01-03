Regaip Kandili gecesinde binlerce vatandaş, Abdulhamid Han Camii'ne akın etti.

İl Müftülüğünce gerçekleştirilen programda vatandaşlar dua edip, namaz kıldı.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programın ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara, kandil simidi ve lokum ikramında bulundu.

Yaklaşık 10 bin kişi, mübarek Regaip Kandili'ni idrak ederek, başta 6 Şubat tarihinde vefat eden deprem şehitleri olmak üzere, Gazze’de ve dünyanın dört bir yanında şehit olan mü’minler için dualar etti.

İslam dünyası için büyük bir öneme sahip olan üç aylardan biri olan Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece, Kahramanmaraş'ta depremin yıldönümü olan 6 Şubat'a kadar, depremde şehit olanlar ve Gazze’de İsrail’in saldırıları sonucu hayatlarını kaybeden Müslümanlar için hatim okunması talep edildi.