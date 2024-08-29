Kahramanmaraş'ta, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda 270 kişinin bilgilerini kullanarak sahte reçete düzenleyen dolandırıcıyı yakaladı.

Gerçekleştirilen operasyonda, resmi belgede sahtecilik yaparak 270 kişinin kimlik bilgilerini ve 24 doktorun ismi kullanılarak sahte reçete düzenlediği ortaya çıktı.

Yeşil reçeteli ilaçları eczaneden usulsüz bir biçimde çıkararak satış yaptığı tespit edilen Y.K yakalandı. Şahıs, adli mercilere sevk edildi ve akabinde tutuklanarak cezaevine teslim edildi.