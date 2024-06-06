Şehirde farklı yaş gruplarına yönelik kültür sanat faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çok anlamlı bir etkinliği daha vatandaşlarla buluşturdu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği destekleriyle Robotik ve Teknoloji Festivali düzenlendi.

Gerçekleştirilen festivalde; robot yarışmaları, proje sunumları ve teknoloji atölyeleri gibi çeşitli etkinlikler katılımcılarla buluştu.

Şehirler Arası Otobüs Terminali’nin arkasında bulunan Merkez Spor Kompleksi’nde düzenlenen festivale katılanlar festival ile ilgili düşüncelerini Aksu Haber ile paylaştı.