Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda sahte para ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, Kurban Bayramı öncesi Parada Sahtecilik Suçu kapsamında önemli bir başarı elde edildi. Operasyonda piyasaya sürülmek üzere çevre illerden getirilen sahte para ele geçirildi.

Ayrıca operasyonda, uyuşturucu kullanma ve satma suçlamasıyla V.A. ve C.A. hakkında adli işlem başlatıldı.