KAHRAMANMARAŞ (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Said Bey Sitesi'nde 44 kişinin ölümüne ilişkin 2 belediye personelinin yargılanmasına başlandı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar A.Ö. ve S.B. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından savunması alınan sanık A.Ö. 2014-2019 yılları arasında Dulkadiroğlu Belediyesinde İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olarak görev yaptığını belirtti. Binanın tüm denetimlerinin yapı denetim firmasına ait olduğunu savunan A.Ö. belediye görevlilerinin bu süreçte sorumluluğu bulunmadığını öne sürdü.

Sanık A.Ö. şöyle konuştu:

"2014-2019 yılları arasında Dulkadiroğlu Belediyesinde İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olarak görev yaptım. Binanın tüm denetimleri yapı denetim şirketine aittir, belediye görevlileri olarak denetim görevimiz bulunmamaktadır. Yapı denetim firmasının sunduğu belgeler doğrultusunda ruhsat verdik. Evraklar, birkaç aşamadan geçerek bize geliyor, ardından benim onayımla çıkıyor. Görev tanımım çerçevesinde görevimi yerine getirdim, herhangi bir kusurum yoktur."

Sanık S.B. ise bilirkişi raporunda yalnızca kendisi ve A.Ö.'nün kusurlu gösterildiğini ifade ederek, yapı ruhsatı sürecinin çok aşamalı olduğunu ve tüm belgelerin eksiksiz incelendikten sonra kendilerine ulaştığını söyledi.

Sanık S.B. şu ifadeleri kullandı:

"Bizi tali kusurlu olarak gösteren bilirkişi raporunda, ruhsat veren belediye görevlileri olarak sadece ikimiz yazıldık. Ruhsat bir süreçtir, bunun öncesi vardır. Çok aşamalı incelemelerden geçirilip düzenlenir ve en son aşamada, incelemeler onaylandıktan sonra idareci olarak bize gelir. Bizim sadece vermiş olduğumuz ruhsat imzası binaya başlama iznidir. Yapı denetim şirketi tarafından denetlenmesi gereken bir mevzu yüzünden şu an bize suç atfedilmiştir. Neye göre suçlandığımı bilmek istiyorum, sadece mimarım. Suçlamaları kabul etmiyorum, mevzuata aykırı bir işlemimiz yoktur."

Mahkeme heyeti, kamu görevlileri hakkındaki dosyanın ana dosya ile birleştirilmesine karar vererek, duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 sanık hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

- Ana dosyadaki yargılama sürüyor

6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Said Bey Sitesi'nde 44 kişinin ölümüne ilişkin biri tutuklu, 6 sanığın yargılanması devam ediyor.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.