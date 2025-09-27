Kahramanmaraş’ta kış hazırlıkları kapsamında salça üretimi hızla devam ediyor. Özellikle biberi ile ün kazanan şehirde, vatandaşlar ev yapımı ürünlere yönelirken, yerel üreticiler artan talebe yetişebilmek için gece gündüz çalışıyor.

Andırınlılar Derneği'nden 5. Bahar ve Yöresel Oyunlar Kültür Şenliği
Depremin etkilediği bölgelerden biri olan Kahramanmaraş’ta, birçok üretici ekonomik olarak ayakta kalmaya çalışıyor. Kahramanmaraş salça üreticileri, yerel ekonomiye katkı sağlamak ve geleneksel üretimi sürdürmek amacıyla üretimlerini aralıksız sürdürüyor.

Whatsapp Image 2025 09 27 At 16.13.01Bölgedeki salça fiyatları ise 140 TL ile 180 TL arasında değişiyor. Fiyatlar, kullanılan biberin kalitesine ve üretim yöntemine göre farklılık gösteriyor.

Kaynak: SHA