Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği ABD'de katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Netanyahu, savaşın artık sadece sahada değil, dijital dünyada da sürdüğünü vurgulayarak, sosyal medyanın yeni nesil “savaş aracı” haline geldiğini ifade etti. "Savaş araçlarını kullanmak zorundayız. Bilirsiniz, silahlar zamanla değişir." dedi.

Konuşmasında X (eski adıyla Twitter) platformunun önemine değinen Netanyahu, platformun sahibi Elon Musk’a da destek mesajı verdi. Netanyahu, "Elon ile konuşmalıyız. O bir düşman değil. O bir dost." ifadeleriyle teknoloji milyarderinin tutumunu olumlu karşıladığını belirtti.

Netanyahu’nun bu açıklamaları, son dönemde X platformunun ifade özgürlüğü ve içerik denetimi konularında eleştirilerin hedefi olmasıyla birlikte dikkat çekici bulundu.

Netanyahu'nun açıklamaları, dijital platformların sadece iletişim ve eğlence aracı değil, aynı zamanda stratejik güç unsurları olarak da değerlendirildiği bir döneme işaret ediyor. Özellikle devlet liderlerinin sosyal medyayı hem propaganda hem de savunma aracı olarak görmesi, uluslararası ilişkilerde yeni bir dönemin habercisi olarak yorumlanıyor.