Gün içerisinde sıcaklık 24°C'ye kadar yükselirken, gece saatlerinde 13°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Yağışların özellikle öğleden sonra etkili olması öngörülüyor.

14 Mayıs Çarşamba günü de benzer şekilde yer yer sağanak yağışlar görülecek. Günlük en yüksek sıcaklık 25°C, en düşük sıcaklık ise 13°C civarında olacak. 15 Mayıs Perşembe günü ise sağanak yağışlar veya gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek; sıcaklıklar 24°C ile 11°C arasında değişecek.

Hafta sonuna doğru hava durumu düzeliyor. 16 Mayıs Cuma günü güneşli bir hava beklenirken, sıcaklık 27°C'ye kadar çıkacak. 17 Mayıs Cumartesi günü ise kısmen güneşli bir hava hakim olacak ve sıcaklık 31°C'ye ulaşacak.

Haftalık Hava Durumu Özeti:

13 Mayıs Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 24°C / 13°C

14 Mayıs Çarşamba: Yer yer sağanak yağışlı, 25°C / 13°C

15 Mayıs Perşembe: Sağanak yağışlı, 24°C / 11°C

16 Mayıs Cuma: Güneşli, 27°C / 12°C



17 Mayıs Cumartesi: Kısmen güneşli, 31°C / 16°C

Vatandaşların özellikle hafta ortasında planlarını yaparken yağış ihtimalini göz önünde bulundurmaları önerilir. Hafta sonu ise açık hava etkinlikleri için daha uygun koşullar bekleniyor.

Güncel hava durumu bilgileri için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz: