Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi’nde dikkat çeken bir trafik olayı yaşandı. Tevfik Kadıoğlu Bulvarı üzerinde seyir halinde olan ve gabari (yükseklik) sınırlarını aşan saman yüklü bir kamyonet, üst geçidin altından geçemeyerek tünele takıldı.

Olay sabah saatlerinde meydana gelirken, kamyonetin tünel girişinde sıkışması nedeniyle trafik akışı durma noktasına geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak trafiği alternatif güzergâh olan üst yola yönlendirdi.

Ekiplerin müdahalesi sonrası kamyonet bulunduğu yerden çıkarılarak yol trafiğe yeniden açıldı. Sürücüye, aracına dökülmeyecek şekilde aşırı yük yüklemekten dolayı cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Yetkililer, özellikle yüksek yüklü araçların geçiş güzergahlarını dikkatli belirlemeleri gerektiğini hatırlatarak, benzer olayların yaşanmaması için sürücüleri uyardı.