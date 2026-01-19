Gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sunmayı hedefleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlik markası Pusula Maraş aracılığıyla bir etkinliği daha hayata geçirdi. Bu kapsamda, sanata ilgi duyan gençlere yönelik resim atölyesi düzenlendi.

Bakan Kurum’dan Kahramanmaraş Mesajı: “Yalnız Bırakmadık”
Bakan Kurum’dan Kahramanmaraş Mesajı: “Yalnız Bırakmadık”
İçeriği Görüntüle

A4975Ece 4155 42A9 B1A4 2655Cef3A58C

Cemile Akkoyun Halk Kütüphanesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, çok sayıda genci bir araya getirdi. Atölyede gençler, hayal güçlerini ve duygularını kâğıda yansıtarak birbirinden özgün ve yaratıcı eserler ortaya koydu.

B571227A 86F3 461E A699 Bbe920Dd9Fdb

Alanında deneyimli eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen atölye çalışmasında, gençlere temel resim teknikleri hakkında bilgiler verilirken, aynı zamanda serbest çizimlerle bireysel ifade alanları da desteklendi.

D6Ce12E3 69Eb 40De 8764 B7Ec29730684

Etkinlik boyunca gençler hem sanatsal becerilerini geliştirme hem de keyifli ve verimli vakit geçirme imkânı buldu. Atölyeye katılan gençler, düzenlenen etkinliğin hayal güçlerini, estetik bakış açılarını ve el becerilerini geliştirmede önemli katkı sağladığını ifade ederek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.