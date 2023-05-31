Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde üretilen ve coğrafi işaret belgesi alınması için çalışma yapılan "Beşçeşme sarımsağı"nda 15 bin ton rekolte bekleniyor.

İlçenin verimli Narlı Ovası'nda 10 bin dönüm ekili alanda yetiştirilen sarımsağın hasadı mevsimsel şartlara bağlı olarak Mayıs ayının sonlarında başlıyor.

Depremzede tarım işçilerinin binbir zahmetle tarlalardan topladığı sarımsaklar güneşe bırakılarak kurutuluyor.

Sarımsağın üretim hasat ve kurutma işleminde kadınlar da aktif olarak rol alıyorlar.

Tarlabaşı'nda 12 liradan tüccara pazarlanan Pazarcık sarımsağının coğrafi işaret alabilmesi için Pazarcık belediyesi tarafından yoğun çalışma yürütülüyor.

Pazarcık Beşçeşme sarımsağı, raf ömrü, kalitesi, aroması ve iri dişleriyle dikkati çekiyor.

Pazarcık belediyesi olarak çiftçilere her türlü desteği verdiklerini söyleyen eden Başkan İbrahim Yılmazcan, coğrafi işaret çalışmalarında sona gelindiğini, depremzede çiftçilerin sarımsak üretimi ile hem hayatı normale döndürme hem de ekonomiye katma değer sunduklarını ifade etti.