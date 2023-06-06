Asrın felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş’ta “şehitlere veda Türkiye’ye vefa” programı düzenlendi.

Felaketin 4'üncü ayında Kahramanmaraş İl Müftülüğü tarafından Sütçü İmam Üniversitesinde düzenlenen programda musiki dinletisi, Kur’an-kerim tilaveti, sinevizyon gösterimi, şiir dinletisi ve hatim duası gibi birçok etkinlikle deprem şehitleri anıldı.

Duygu dolu anların yaşandığı programa, ak parti Kahramanmaraş milletvekili Ömer oruç Bilal debgici, vali Ömer Faruk coşkun, büyükşehir belediye başkanı hayrettin Güngör, onkişubat belediye başkanı Hanefi mahçiçek Dulkadiroğlu belediye başkanı Necati Okay, il müftüsü Mustafa tekin, trabzon il müftüsü Selami aydın ve davetlilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı

