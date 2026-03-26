Gerçekleşen ziyarette, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmak adına özel olarak hazırlanan anlamlı hediyeler takdim edildi. Ziyaret kapsamında, üzerinde “İstiklalden İstikbale” mesajı bulunan özel bir tablo ile birlikte Kahramanmaraşlı şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı şehitler takvimi Mesut Şahinkanat’a sunuldu.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın ve onların hatıralarını gelecek nesillere aktarmanın önemi bir kez daha vurgulandı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mesut Şahinkanat, bu anlamlı hediyelerin kendileri için büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu ifade etti.

Şahinkanat, yaptığı açıklamada, “Bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların hatırasını yaşatmak hepimizin görevidir. Nazik ziyaretleri ve anlamlı hediyeleri için Sayın Mehmet Ali Küpeli’ye teşekkür ediyorum” dedi