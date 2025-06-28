Ksü öğretim üyeleri, halkın kalp sağlığına dair sorularını yanıtladı
Ksü öğretim üyeleri, halkın kalp sağlığına dair sorularını yanıtladı
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Edinilen ilk bilgilere göre, Sütçü İmam Kavşağı'nda seyir halinde olan sepetli motosikletin sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon kontrolünü yitirdi.

Kontrolden çıkan motosiklet, kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklette bulunan iki kişi yola savrularak ağır şekilde yaralandı.

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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

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Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

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