Kahramanmaraş’ta seyir halindeyken lastikleri alev alan tırın kül olmasına itfaiye ekipleri engel oldu.

Edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş Kayseri yolu üzerinde seyir halinde olan tırın lastiklerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, tırı güvenli bir alana çekerek itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın, tırın tamamına sıçramadan söndürüldü. Maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.