Kahramanmaraş KADEM ile AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları tarafından ortaklaşa düzenlenen “Güven Toplumunun İnşası Eğitimi, Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları” konulu konferans, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan programda, şiddetin nedenleri, birey ve toplum üzerindeki etkileri ile çözüm yolları üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Konuşmacılar, sağlıklı bir toplumun ancak güven, adalet ve karşılıklı saygı temelinde güçlenebileceğini vurguladı.

Konferansa, KSÜ Akademisyeni Abdurrahman Ünalan ve Onikişubat Müftülüğü Uzman Vaizi Makbule Bayır konuşmacı olarak katıldı. Ünalan ve Bayır, şiddetin hem psikolojik hem de toplumsal boyutlarına dikkat çekerek, toplumsal bilinçlenmenin önemini ön plana çıkardı.

Etkinlik, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi ve farkındalık çalışmalarının devam etmesi yönünde olumlu geri dönüşler aldı.