Milletvekili Köksal, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hem de Bakan Murat Kurum’a destekleri için teşekkür ederken, deprem bölgesine yönelik eleştirilere sert ifadelerle karşılık verdi.

Konuşmasında depremin ilk gününden itibaren sahada verilen mücadeleyi anlatan Köksal, 6 Şubat’ı “kıyameti yaşadığımız gün” olarak nitelendirdi. Depremin ardından hızla organize olan devletin, çadır kentlerin kurulması, konteyner kentlerin genişletilmesi ve köylere kadar ulaşan yardım zincirinin büyük bir fedakârlıkla yürütüldüğünü ifade etti.

Köksal, Kahramanmaraş’ta 500’e yakın şantiye kurulduğunu, sağlam zemin arayışının bir zorunluluk olduğunu belirterek Azerbaycan Mahallesi’nde tek bir mahalle için 15 bin 510 fore kazık çakıldığını söyledi. Bu çalışmanın yaklaşık 197 kilometreye denk geldiğini belirten Köksal, “Tarihî ve kültürel mirasımızın yok olmaması için mücadele verdik, Bakanlığımız da tüm gücüyle destek oldu.” dedi.

Depremin yalnızca üstyapıyı değil altyapıyı da ciddi şekilde tahrip ettiğine dikkat çeken Köksal, şehrin %80’e yakın altyapısında meydana gelen hasarların hızla giderildiğini, yeni şehir merkezlerinde okul, hastane, yollar ve altyapıyla birlikte adeta yeni şehirlerin iki yıl içinde kurulduğunu vurguladı.

Depremzedelerin memnuniyetinin kendileri için büyük bir moral kaynağı olduğunu söyleyen Köksal şunları ekledi:

“Bugün her inşaatımızı gezdiğimizde, teslim edilen her evin kapısını çaldığımızda vatandaşlarımızdan teşekkürden başka bir şey duymuyoruz. Devletimiz, vatandaşının her talebini çözebilecek güçtedir. Sadece depremle ilgili değil, 40 yıldır çözülmemiş sorunlar da tek tek çözüme kavuşmaktadır.”

Konuşmasının bir bölümünde deprem bölgesi çalışmalarına yönelik yapılan eleştirileri sert bir dille eleştiren Köksal, sahada büyük fedakârlıkla çalışan ekiplerin emeğine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı:

“Depremzedelerin bir an önce evlerine kavuşması için gece gündüz çalışanlara ‘yıkama yağlama’ demek kabul edilemez. Sahada olmadan, ter dökmeden konuşmak kolaydır; zor olan o mücadeleyi vermektir.”

Milletvekili Köksal’ın açıklamaları, Meclis’te deprem bölgelerine yönelik yürütülen çalışmaların önemine ve devam eden süreçlere dikkat çeken en kapsamlı değerlendirmeler arasında yer aldı.