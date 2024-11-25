148 ÇATI UÇTU, 3 MİNARE GÖÇTÜ

Kahramanmaraş Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle 148 çatı uçması, 84 ağaç devrilmesi, 9 trafo yangını, 4 ev yangını, 1 araç yangını, 4 asansörde mahsur kalma, 3 trafik kazası, 1 toprak kayması, 4 istinat duvarı çökmesi ve 3 minarenin göçmesi gibi olaylar yaşandı. Ayrıca ekipler, bir kediyi kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

HAYVAN BORSASINDA ÇATI ÇÖKTÜ: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hayvan borsasında bir çatının çökmesi sonucu bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

VALİLİKTEN UYARI: TEDBİRLİ OLUN

Kahramanmaraş Valiliği, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, özellikle şiddetli rüzgar ve sağanak yağış devam ederken açık alanlardan uzak durulması gerektiğini belirtti.

EKİPLER SEFERBER EDİLDİ

Afet ve acil durum ekipleri, itfaiye ve belediye ekipleri ile koordineli bir şekilde olaylara müdahale etti. Özellikle çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olayların yaşandığı bölgelerde çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kahramanmaraş halkı, zor günleri dayanışma ve birlik içinde atlatmaya çalışıyor. Valilik, bölgedeki tüm kurumların halkın yanında olduğunu ve afetin yaralarının en kısa sürede sarılacağını vurguladı.

Şiddetli hava koşullarının kentteki etkilerinin birkaç gün daha sürebileceği tahmin ediliyor.