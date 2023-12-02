Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Çünkü Sözümüz Var’ temasıyla 4 yıldır düzenli olarak gerçekleştirilen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, bu yıl da edebiyatseverlerle buluşuyor. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelen yazar, şair ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek 4. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nin bugün açılışı gerçekleştirilecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek açılış programı, saat 19.00’da başlayacak. Açılış programında Şair – Yazar Ramazan Avcı, ‘Dünden Bugüne Kahramanmaraşlı Halk Şairlerimiz’ konulu konferansta edebiyatseverlere seslenecek. Devamında; Ahmet Karakaya, Eshabil Karademir, Ayşe Karataş, Ali İhsan Öksüz, Fuat Bostancı, Muzaffer Aslan ve daha birçok halk şairinin katılımıyla şiir şöleni gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; 4. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nin açılış programına tüm edebiyatseverler davet edilirken, 10 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek 4. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri etkinlik takvimine https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2023/11/29/4-uluslararasi-kahramanmaras-siir-ve-edebiyat-gunleri internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.