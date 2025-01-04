Kahramanmaraş'ta, Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi'nde bulunan bir müstakil ikamette meydana gelen silahlı kavga sonucunda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Olay, ikamet içinde yaşanan bir tartışmanın ardından silahların kullanılmasıyla gerçekleşti.

Olayda ismi öğrenilemeyen bir saldırgan, H.F (34) ve H.Ç. (25) adlı iki kişiyi silahla vurarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan H.F, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralı H.Ç.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.