Kent merkezinde yüksek kesimlerde etkili olan sis nedeniyle sürçüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, Kahramanmaraş-Kayseri yolu başta olmak üzere Elbistan yolunda da etkili olan sis nedeniyle sürücüleri uyardı. Kahramanmaraş’ta sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Kahramanmaraş’ta etkili olan yağış sonrasında gece saatlerinde oluşan sis, görüş mesafesini yaklaşık 20 metreye kadar düşürdü.

Kent merkezinde yüksek kesimlerde etkili olan sis nedeniyle sürçüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, Kahramanmaraş-Kayseri yolu başta olmak üzere Elbistan yolunda da etkili olan sis nedeniyle sürücüleri uyardı.