Aksu TV ekranlarında her hafta Salı günü izleyiciyle buluşan Spor46 programı, bu hafta da spor gündeminin nabzını tuttu. Türkiye Basketbol İl Temsilcisi Gökhan Açıksarı ile İstiklal Basketbol Genel Menajeri Hakan Erol, programın konukları oldu.

Deneyimli spor yorumcusu Serdar Bursalı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen programda, basketbol özelinde önemli konular ele alındı. Takımların son durumu, sahadaki performanslar, oyuncu analizleri ve teknik detaylar izleyicilerle paylaşıldı. Spor severlerin yakından takip ettiği program, hem değerlendirmeleri hem de kulis bilgileriyle dikkat çekti.

Yeni sezona galibiyetle başlayan takımın hedefleri, güçlü yönleri ve ligin ilerleyen haftalarındaki beklentiler üzerine değerlendirmeler yapıldı.