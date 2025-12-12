Yavuz Selim Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde 6 Eylül 2024'te, iki kişi arasında başlayan tartışma kısa sürede sopalı kavgaya dönüşmüştü. Kavga sırasında Mesut Kazancı, aldığı sopa darbeleriyle ağır yaralanmış, kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Gül Ahmet Irmalı ile tutuksuz sanıklar E.N, A.H, V.D. ve Y.Ü. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, tutuksuz sanık H.D. hakkında ise "suç delillerini yok etme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Gül Ahmet Irmalı SEGBİS’le katıldı. Maktulün yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar duruşmaya gelmedi.

Irmalı, önceki savunmalarını yineleyerek “Bu işin tek günah keçisi ben miyim?” dedi.

Maktulün annesi, tüm görüntülerin toplanmasını isterken; eşi “Bütün delilleri kararttılar” ifadelerini kullandı.

Baba Ahmet Kazancı ise kimliği belirsiz bir kişinin kendisini arayıp “vicdanen rahatsız olduğunu” söylediğini belirterek tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu vurguladı.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 20 Şubat 2026’ya erteledi.

