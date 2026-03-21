Kahramanmaraş’ta 2026 yılı Şubat ayında trafik kazalarına ilişkin dikkat çeken veriler ortaya çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan istatistiklere göre kent genelinde toplam 559 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 202’si ölümlü ve yaralanmalı olarak kayıtlara geçerken, 357’si ise maddi hasarlı kazalar olarak belirlendi.

Yaşanan kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken, 320 kişi çeşitli şekillerde yaralandı. Yaralıların büyük bir kısmının hastanelerde tedavi altına alındığı ve sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi. Kazaların şehir genelinde farklı noktalarda meydana geldiği, özellikle yoğun trafik akışının olduğu bölgelerde riskin daha fazla olduğu ifade edildi.

Yetkililer, trafik kazalarının büyük bölümünün sürücü hatalarından kaynaklandığına dikkat çekerek, hız ihlali, dikkatsizlik ve takip mesafesine uyulmamasının en önemli nedenler arasında yer aldığını belirtti. Sürücülere trafik kurallarına uymaları, hız limitlerini aşmamaları ve özellikle yoğun saatlerde daha dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Ayrıca denetimlerin aralıksız sürdüğü vurgulanırken, trafik güvenliğini artırmak amacıyla hem sabit hem de mobil ekiplerle kontrollerin devam ettiği bildirildi. Yetkililer, kazaların önüne geçilebilmesi için sürücülerin daha bilinçli hareket etmesinin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.