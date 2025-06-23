Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16-23 Haziran 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarla suç ve suçlulara göz açtırmadı.

Yapılan operasyonlarda; çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 61 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapan 9 kişi ve hırsızlık olaylarına karışan 14 kişi olmak üzere toplam 84 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu kişilerden 55’i tutuklandı.

Operasyonlar sırasında; 7,1 gram esrar, 169,57 gram metamfetamin,, 241,85 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 10 gram eroin, 71 bin 824 adet sentetik ecza, 10 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.Ayrıca trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde; 74 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 26 araca abartı egzoz kullanmaktan, 223 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, genel güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.