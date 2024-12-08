Suriyeliler, araçlarla konvoy oluşturdu ve zafer turu attı.

Şazibey Caddesi'ndeki sevinç gösterilerine katılan Mahmud El Hüseyin, "Esed, 14 yıl boyunca zulüm, zalimlik ve katliamlar yaptı ama bu artık bitti. Bugün mutlu bir günü yaşıyoruz, sevinçliyiz. Suriye kurtuldu, Suriye Esed'den kurtuldu. Artık Suriye özgür bir ülke olmuştur. "dedi.

Muhammed Yasin, "Türkiye ve Türk milletine teşekkür ediyoruz, bizleri bunca zaman misafir ettiler, onlara minnettarız. Bizlere kucak açtınız. Şu anda çok sevinçliyiz. Yeniden doğduk. Bunca zamandır bu anı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.